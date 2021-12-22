В Челябинской области руководители кооператива пойдут под суд за хищение субсидий Минсельхоза

Ущерб составил свыше 14,7 миллиона рублей

Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении руководителей сельскохозяйственного потребительского кооператива «Октябрьский». Они пойдут под суд за мошенничество при получении субсидий и отмывание денег. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2017 по 2020 год изготовили четыре отчета с заведомо ложными сведениями о приеме и переработке молока и молочной продукции, которые предоставили в министерство сельского хозяйства региона, и получили субсидии на сумму более 14,7 миллиона рублей.

«В ходе следствия обвиняемыми возмещен ущерб в сумме 5,8 миллиона рублей. Кроме того, наложен арест на их имущество стоимостью более 19 миллионов рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении руководителей кооператива были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Расследование окончено, материалы направлены в Октябрьский районный суд.