В Челябинской области руководитель предприятия похитила у государства более 1,3 млн рублей

Женщина предоставила ложные сведения для получения субсидии

В Верхнеуральском районе полицейские задержали местную жительницу, которая обманным путем похитила у государства более 1,3 миллиона рублей. В ее отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что женщина, являясь руководителем предприятия в сфере ЖКХ, предоставила в налоговую инспекцию ложные сведения о том, что она владеет ресторанным бизнесом, который якобы пострадал из-за ковида. В связи с этим она попросила предоставить ей положенную субсидию. Деньги ей выплатили, однако вскоре выяснилось, что никакого бизнеса у женщины нет и крупную сумму она получила обманным путем.

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.