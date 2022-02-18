В Челябинской области рецидивиста отправили в колонию особого режима за ограбление женщины-инвалида

За две тысячи рублей виновный избил потерпевшую

Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в грабеже с применением насилия (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Установлено, что обвиняемый общался с семьей 55-летней потерпевший и бывал у нее в доме. У женщины из-за несчастного случая отсутствуют обе ноги и одна рука, она является инвалидом первой группы.

В один из июньских дней 2021 года подсудимый был в доме у женщины — в этот день в связи со смертью сына потерпевшей собрались родственники. Родные передали хозяйке дома деньги, а подсудимый увидел это.

«Дождавшись, когда все находившиеся в доме люди разошлись, он потребовал у потерпевшей передачи денег, после чего удерживая руку последней, преодолевая ее сопротивление, причиняя своими действиями физическую боль, из одежды, надетой на потерпевшей, забрал две тысячи рублей и ушел», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Женщина ползком добралась до остановки, где попросила помощи у прохожих. Они и вызвали полицию. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ранее он судим за аналогичное преступление.