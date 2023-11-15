В Челябинской области рецидивист залез в квартиру соседа и вынес телевизор

Ранее судимый мужчина рискует снова отправиться за решетку

В Кыштыме Челябинской области рецидивист проник в квартиру соседа, пока его не было дома, и украл телевизор. Пропажу техники обнаружила местная жительница, которая ухаживала за животными во время отсутствия хозяина. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили 15 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Придя в очередной раз в квартиру знакомого, чтобы покормить питомцев, женщина заметила, что в комнате отсутствует телевизор. Она сразу же позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого в краже, которым оказался ранее судимый 51-летний сосед потерпевшего. Он сообщил, что знал об отсутствии хозяина и решил этим воспользоваться. С помощью отвертки он вскрыл дверной замок, похитил телевизор и продал его, а вырученные деньги потратил.

Сейчас подозреваемому избирают меру пресечения.