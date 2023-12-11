В Челябинской области рецидивист украл стиральную машину, чтобы помириться с сожительницей

Мужчина рискует снова отправиться в тюрьму

В Троицке Челябинской области местный житель вскрыл чужую комнату в общежитии и украл оттуда стиральную машину. Технику он установил в комнате бывшей подруги в надежде помириться с ней. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С сообщением о краже стиральной машины в полицию обратилась 42‑летняя жительница одного из общежитий. Проводя проверку, полицейские выяснили, что к краже причастен ранее судимый 40‑летний мужчина, который раньше проживал в этом же общежитии. Употребив спиртного, он отправился мириться со своей бывшей сожительницей, которая тоже жила в этом общежитии. Не обнаружив ее дома, он начал блуждать по коридорам, а затем с помощью кирки вошел в одну из комнат. Оттуда он украл стиральную машину и установил ее в комнате своей подруги. Таким образом он хотел помириться с ней.

Мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.