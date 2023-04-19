В Челябинской области религиозного проповедника обвинили в организации экстремистского сообщества

Подозреваемый пропагандировал ценности запрещенной в РФ организации

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в экстремизме (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Об этом сегодня, 19 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый в течение прошлого года пропагандировал деятельность организации Свидетелей Иеговы, которая была признана экстремистской и ликвидирована решением Верховного суда РФ 17 июля 2017 года.

«Подозреваемый вовлекал граждан в религиозное учение и обсуждения статей, содержащих высказывания о превосходстве одной религии над другой», — сообщили в региональном СУ СКР.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.