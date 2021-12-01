В Челябинской области ребенок застрял между стволов дерева во время игры

Понадобилась помощь спасателей

После уроков в одной из школ Миасса первоклассники отправились играть во дворе. Один из мальчиков забрался на дерево и просунул ногу между стволов — а вытащить самостоятельно уже не смог. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Ребята, которые находились рядом с пострадавшим, сообщили родителям о ЧП. Мама застрявшего мальчика обратилась к спасателям.

«Спасатели Миасского отряда высвободили 7-летнего мальчика, используя расширитель, и передали его маме. Медицинская помощь не понадобилась», — сообщили в пресс-службе ПСС.

Другие школьники стали свидетелями оказания помощи однокласснику и выслушали краткий инструктаж по правилам безопасности во время игр на улице.