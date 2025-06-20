В Челябинской области ребенок попал под трактор

Машина, оборудованная роторной пилой, косила траву на обочине

В Октябрьском районе восьмилетний ребенок попал под трактор, который косил траву на обочине, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла 17 июня в деревне Бакшан. Сообщается, что водитель трактора с роторной пилой, выполняя работы по скосу травы на обочинах дороги, по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью мальчика, который в этот момент оказался в траве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.