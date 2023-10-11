В Челябинской области ребенку потребовалась помощь врачей после выброса ядовитого газа в бассейне

В организации начали служебную проверку

В чебаркульском бассейне «Олимпия» произошел выброс хлора — ядовитого удушающего газа. Посетителей эвакуировали. Один из них обратился за медпомощью, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выброс случился при смешивании реагентов в подвальном помещении бассейна.

Из 14 эвакуированных посетителей за медицинской помощью обратился один ребенок. Его состояние взяла на контроль замглавы города по социальным вопросам Наталья Попова. О состоянии ребенка в мэрии не сообщили.

В бассейне начали служебную проверку.

«По результатам служебного расследования виновные понесут наказание», — заверили в мэрии.

Сейчас в «Олимпии» проветривают помещения. Вода соответствует нормам, в ближайшее время бассейн откроют для посетителей.