В чебаркульском бассейне «Олимпия» произошел выброс хлора — ядовитого удушающего газа. Посетителей эвакуировали. Один из них обратился за медпомощью, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Выброс случился при смешивании реагентов в подвальном помещении бассейна.
Из 14 эвакуированных посетителей за медицинской помощью обратился один ребенок. Его состояние взяла на контроль замглавы города по социальным вопросам Наталья Попова. О состоянии ребенка в мэрии не сообщили.
В бассейне начали служебную проверку.
«По результатам служебного расследования виновные понесут наказание», — заверили в мэрии.
Сейчас в «Олимпии» проветривают помещения. Вода соответствует нормам, в ближайшее время бассейн откроют для посетителей.