В Челябинской области разыскивают женщину с годовалой дочерью

Пропавшая ушла с ребенком из дома еще 2 сентября

В Челябинской области разыскивают 43-летнюю Наталью Толкачеву, которая ушла из дома в поселке Томинском Сосновского района вместе со своей дочерью Сабиной Алиевой. Девочке в октябре должен исполниться год. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«На вид 45—50 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. В день исчезновения была одета в светлую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки с белой полосой. Девочка было одета в красную футболку, желтые штаны и белые носки», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и ребенка, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию отряда «Легион Спас» по номеру 8 (351) 2-777-911.