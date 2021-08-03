В Челябинской области разыскивают водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

Пострадавшие в аварии женщина и ее дочь находятся в больнице

На 1860-м километре трассы М-5 рядом с поселком Саргазы водитель иномарки, пытаясь избежать столкновения со встречным грузовиком, влетела в отбойник. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

ДТП случилось 1 августа. Женщина за рулем белой Toyota Corolla попыталась уйти от столкновения с синим грузовиком, водитель которого неожиданно с обочины выдвинулся во встречном направлении. Иномарка влетела в отбойник. Пострадали водитель легковушки и ее дочь. Их госпитализировали с травмами. Водитель фуры скрылся с места аварии.

Всех, кто был свидетелем ДТП, просят позвонить по телефону 8-951-472-23-78.