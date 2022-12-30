В Челябинской области разыскивают убийц фермера

В соседних регионах введен план «Сирена»

На территории животноводческой фермы в Кизильском районе нашли тело 56-летнего мужчины. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось накануне, 29 декабря.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве.

На поиски преступников ориентированы силовики Оренбургской области и Республики Башкортостан.

На трассах Челябинской области досматривают автомобили.