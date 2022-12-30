На территории животноводческой фермы в Кизильском районе нашли тело 56-летнего мужчины. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
ЧП случилось накануне, 29 декабря.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве.
На поиски преступников ориентированы силовики Оренбургской области и Республики Башкортостан.
На трассах Челябинской области досматривают автомобили.