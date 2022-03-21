В Челябинской области разыскивают очевидцев наезда на мужчину

Водитель скрылся с места совершения ДТП

В Увельском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев наезда на пешехода, которого в результате аварии госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский».

Авария произошла 18 марта в два часа дня на 82 километре автодороги Челябинск — Троицк около села Кичигино. Автомобилист наехал на 50-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в одну из больниц с многочисленными травмами.

«Сотрудники полиции устанавливают совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места аварии водителя и просят всех, кто видел данное происшествие, позвонить по телефонам: 8 (3513) 44-24-91, 8 (950) 727-35-32»,— сообщили в ведомстве.

Обстоятельства аварии также устанавливаются.