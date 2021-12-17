В Челябинской области разыскивают мужчину, пропавшего вместе с собакой

Пенсионер ушел из дома во вторник

Сотрудники полиции, поисково-спасательной службы и волонтеры общественных организаций разыскивают 71-летнего Владимира Залуцкого и его собаку Пальму. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина, по словам его родственников, отличается крепким здоровьем, аккуратно следит за домом в деревне Вялково Увельского района и хозяйством. Во вторник он вышел во двор вместе со своей собакой Пальмой и не вернулся.





«Спасатели пешим ходом, на автомобиле, а позже совместно с представителями общественных поисковых отрядов обследовали около 30 кв. м леса. Поиск проведен в пустующих домах деревни, где проживает пропавший, и ближайших поселках Катаево, Копанцево, на участках заготовки леса и на расположенных поблизости водоемах», — рассказали в областной ПСС.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру 112 или 8800-700-5452.