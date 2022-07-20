В Челябинской области разыскивают 93‑летнюю женщину

Потерявшаяся нуждается в медицинской помощи

В Аргаяшском районе пропала 93-летняя Хамида Биктемирова. Женщина ушла из дома в деревне Курманова 15 июля и до сих пор не вернулась, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза зеленые. Была одета в серую кофту, красное платье с мелким рисунком в цветочек, черные гамаши, синие калоши и красно-фиолетовый платок с рисунком», — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят обратиться по номеру поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфорга поиска Айгуль 89050069960. Также можно обратиться в любой отдел полиции.