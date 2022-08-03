В Челябинской области в лесу пропал 90-летний мужчина

Самигула Тухватуллин ушел из дома за ягодами и не вернулся

В Сосновском районе спасатели, полиция и волонтеры разыскивают 90-летнего Самигулу Тухватуллина. Пожилой мужчина отправился из своего дома в деревне Киржакуль за ягодами еще 1 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

Был одет в черную рубашку, синее трико, синие галоши.

«Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление, в котором он обычно ходил за ягодами, — ближе к поселку Саккулово», — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Накануне спасатели разыскивали 59-летнего мужчину, который отправился за ягодами, но заблудился и не вернулся к своему автомобилю, в котором оставил телефон. О потерявшемся спасателям рассказали его родственницы. Оказалось, мужчина вышел к дороге, остановил попутку и уехал домой, никому не сообщив.