В Челябинской области разыскивают 60-летнего рыбака

Мужчина пропал вечером 2 мая

На озере Айдыкуль Кунашакского района пропал 60-летний рыбак. Он вышел на воду на моторной лодке. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина ушел рыбачить 2 мая вечером. Позже моторную лодку обнаружили на южном берегу.

«Озеро достаточно большое, площадь водной поверхности около 70 кв. км, сильный порывистый ветер на момент обнаружения лодки пропавшего и густо заросшие камышом берега осложняют поисковые работы», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели и полиция обследовали 8 километров береговой линии озера. Поиски продолжаются.