В Челябинской области разыскивают 31‑летнего рыбака

Мужчина пропал на прошлой неделе

В Красноармейском районе на озере Треустан мужчина на резиновой лодке без спасательного жилета вышел на акваторию озера и не вернулся, сообщили сегодня, 6 июня, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина пропал еще 2 июня. На следующий день очевидцы обнаружили пустую лодку с одним спустившимся бортом и немедленно обратились в спасательную службу.

«Озеро сильно захламлено коряжником, сетями, мутная вода с практически нулевой видимостью осложняет поиск», — рассказали в областной ПСС.

На сегодняшний день спасатели обследовали с лодки более 140 тысяч квадратных метров акватории и 4 километра пешим ходом.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Айдыкуль Кунашакского района пропал 60-летний рыбак.

Следственные органы проводят проверки по факту гибели 10-летнего и 15-летнего мальчиков, утонувших в водоемах Южноуральска и Магнитогорска.

Автор: Виктория Привалова