В Челябинской области разыскивают 14-летнего подростка

Мальчик нуждается в медицинской помощи

Накануне, 6 июля, в поселке Бектыш Еткульского района пропал 14-летний Арслан Мохаммади. Мальчик, нуждающийся в медпомощи, ушел в неизвестном направлении. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку и приступили к поискам ребенка.

Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в фиолетовую рубашку, черную футболку, черные джинсы и серые сандалии.

Все, кому известно местонахождение ребенка, могут сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 либо в полицию по номеру 112.