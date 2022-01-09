В Челябинской области разыскивают 12-летнего мальчика

Ребенок ушел из дома 7 января и не вернулся

В Миассе второй день ищут 12-летнего мальчика, который ушел гулять днем 7 января и до сих пор не вернулся домой. Ориентировку разместил в социальных сетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

12-летний Данила Рейнбуш был одет в черно-синюю куртку, черные спортивные штаны и черную шапку. Приметы мальчика: рост 145 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Татьяне 8 (952)519-60-10 и Артёму 8 (952)519-60-10, а также по телефону 112.

«Сотрудниками полиции города Миасса проводятся все необходимые розыскные мероприятия»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как уточнил корреспонденту ИА «Первое областное» собственный источник, семья, в который живет мальчик, многодетная. Ребенок уже уходил из дома не один раз, однако его родители в полицию не обращались.