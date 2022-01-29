В Челябинской области разыскивают 10-летнюю девочку

Ребенок ушел из дома двое суток назад

В Магнитогорске разыскивают 10-летнюю девочку, которая ушла из дома утром 27 января и до сих пор не вернулась. Ориентировку в социальных сетях распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».

Ксения ушла утром 27 января из дома, расположенного на улице Панькова. К поискам ребенка подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Примеры девочки: рост 142-145 сантиметров, карие глаза, длинные светло-русые волосы, худощавое телосложение.

Была одета в зеленый пуховик, коричневую шапку, коричневые валенки. При себе у ребенка был розовый рюкзачок.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-300-85-99, по номеру 02 или в любой отдел полиции.