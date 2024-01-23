В Челябинской области разыскиваемого 8-летнего мальчика обнаружили погибшим

Обстоятельства ЧП выясняются

В Южноуральске Челябинской области волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили разыскиваемого 8-летнего мальчика погибшим. Поиски ребенка начали днем 22 января и завершили минувшей ночью. Об этом сообщили на странице поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что восьмилетний Александр ушел в неизвестном направлении накануне днем, 22 января. Родители обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Поиски ребенка продолжались до глубокой ночи. В третьем часу ночи инфорги опубликовали сообщение о том, что ребенок найден погибшим.

Все обстоятельства выясняются.