В Челябинской области раскрыто убийство, совершенное в 2014 году

Следствие установило исполнителя и организаторов преступления

Полиция раскрыла убийство мужчины, совершенное в 2014 году в Карталах. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Жертвой стал 37-летний мужчина, найденный убитым с огнестрельными ранениями возле дома № 113 на улице Луговой. Убийство, совершенное из гладкоствольного ружья утром, когда мужчина направлялся в поликлинику, произошло в ноябре 2014 года. Несмотря на немедленное возбуждение уголовного дела по статье 105 УК РФ, задержать преступника по горячим следам не удалось.

«Благодаря кропотливой работе оперативники и следователи восстановили и проанализировали данные более чем тысячи человек, связанных с местом преступления, а также провели баллистическую экспертизу. Оперативная информация указала на возможную причастность к убийству ранее судимого местного жителя. Следствие собрало неопровержимые доказательства его вины, подтвердив, что преступление совершено по указанию членов криминальной группы», — рассказали в региональном полицейском главке.

Подозреваемый признал свою вину. В результате расследования были установлены все участники банды, включая организаторов и подстрекателей. Двое уже отбывают наказание, а трое были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.