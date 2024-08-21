В Челябинской области раскрыли жестокое убийство 20-летней давности

Помогли современные технологии

В колонию строгого режима на 17 лет 7 месяцев отправили жителя Челябинской области за преступление, совершенное более 20 лет назад. Он избил, изнасиловал и задушил 22-летнюю девушку, а после долгое время оставался безнаказанным. Как раскрыли давнее дело — рассказали в СУ СК по Челябинской области.

Все произошло в поселке Новосинеглазово. Осенним вечером 2001 года мужчина напал на молодую девушку и затащил ее в недострой. Дальше — избил руками, ногами и кирпичом, а когда девушка перестала сопротивляться, изнасиловал. Чтобы скрыть преступление — задушил свою жертву.

Двадцать лет преступление оставалось нераскрытым. После дополнительного изучения материалов дела следователи и криминалисты обнаружили, что во время осмотра места происшествия недалеко от тела был снят отпечаток ладони. Современная экспертиза показала, что он принадлежит неоднократно судимому южноуральцу.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. Рецидивист проведет почти 18 лет в колонии строгого режима.