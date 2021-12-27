В Челябинской области сотрудники Следственного комитета раскрыли убийство девочки, совершенное в 1997 году в Брединском районе. Ребенок все это время считался пропавшим без вести, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Подозреваемый в ходе допроса сообщил детали и ряд обстоятельств совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое объективное подтверждение», — сказано в сообщении СК по Челябинской области.
Следователи считают, что к совершению преступления имеет непосредственное отношение 59-летний местный житель. Сейчас он находится за решеткой: отбывает срок за ранее совершенное убийство.

Следствием установлено, что осенью 1997 года подозреваемый нанес малышке несколько ударов деревянной скалкой по голове. Удары оказались смертельными, девочка скончалась. Преступник спрятал тело в лесу неподалеку от дома, где все произошло.

Сейчас по делу проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, по окончании которых подозреваемому будет предъявлено обвинение в совершении преступления.