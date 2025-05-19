В Озерске раскрыли убийство без вести пропавшего местного жителя

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан

В апреле прошлого года в Озерске пропал 44-летний мужчина. В полицию обратился его отец. Пенсионер рассказал, что не может связать с сыном, что вызывает у него опасение. За поиск пропавшего взялась полиция и представители СУ СК, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские разослали по области описание автомобиля, который пропал вместе с хозяином, а также начали отрабатывать круг знакомых мужчины. Было возбуждено уголовное дело по статье № 105 УК РФ (Убийство).

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и экспертных исследований удалось установить 43-летнего подозреваемого. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался, что из принадлежащего ему ружья застрелили своего знакомого из-за личных неприязненных отношений, возникших на почве ревности», — рассказали в пресс-службе.

Скрывая следы преступления, злоумышленник закопал труп в лесу и спрятал там же автомобиль.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.