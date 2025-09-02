В Челябинской области раскрыли убийство 22-летней давности

Горожанин зарезал собутыльника и свидетельницу

На Южном Урал раскрыли убийство, совершенное более 22 лет назад. Местный житель зарезал ножом своего собутыльника и его спутницу, которая стала свидетелем преступления, сообщили в областном Следкоме.

В середине июня 2003 года фигурант выпивал со своими будущими жертвами. В состоянии алкогольного опьянения собутыльники повздорили. В ходе конфликта мужчина нанес товарищу ножевое ранение в туловище, от которого тот скончался на месте. Осознавая, что женщина стала очевидицей преступления и может его выдать, преступник перерезал ей горло.

После этого фигурант вместе с братом и знакомым вывез тела и попытался их утопить. Но потом, испугавшись, что трупы всплывут, он сжег их, останки закопал.

Сразу раскрыть преступление не удалось, однако силовики продолжали искать виновного. Выдал убийцу спустя 22 года его родной брат, который ранее утверждал, что потерпевшие ушли с попойки сами.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ведомства.