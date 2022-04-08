В Челябинской области раскрыли преступления 20‑летней давности

Обвиняемый скрывались от правосудия

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2002 году. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый поругался с тремя мужчинами на дискотеке в поселке Петровском Октябрьского района. В пылу ссоры он ударил оппонентов ножом. Один из потерпевших скончался на месте, двоих госпитализировали. Обвиняемый все 20 лет скрывался от следствия в другом регионе.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению другого преступления. В августе 2001 года на почве личных неприязненных отношений в Сунженском районе Республики Ингушетия он убил мужчину ножом. Скрыться от следствия он попытался в Челябинской области», — рассказали в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, 21 апреля 2002 года в селе Анненском Карталинского района убили 14-летнюю Александру Бересневич. В течение вот уже почти 20 лет уголовное дело не могли раскрыть, а когда задержали предполагаемого подозреваемого, завершили расследование и передали дело в суд — оказалось, что срок давности по предъявляемому обвинению истек.

