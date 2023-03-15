В Челябинской области раскрыли канал незаконной миграции иностранцев

Группа сообщников за деньги оформляла фиктивные документы гражданам других стран

Группа жителей Челябинской области организовала канал незаконной миграции иностранцев в Россию. Полиция проверяет на причастность к делу 11 человек в возрасте от 32 до 57 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в группу входили работники фирмы, которая помогает иностранцам подготавливать документы для постановки на миграционный учет. Сообщники за деньги оформляли подложные трудовые договоры. Подозреваемые номинально принимали экзамены на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком.

Полиция возбудила уголовное дело об организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Нарушителям может грозить до семи лет лишения свободы.

Участникам группы мерой пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также запрет определенных действий.