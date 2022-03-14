В Челябинской области работник предприятия требует компенсацию за травму в ДТП

На момент аварии компания-перевозчик не заключила договор ОСГОП

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10 ноября прошлого года на 22-м километре дороги Коелга — Челябинск — Троицк водитель ПАЗа не справился с управлением и съехал в правый кювет. В салоне находились 15 рабочих предприятия «Коелгамрамор». Тогда в ГИБДД сообщили, что пострадавших нет. Однако позже оказалось, что это не совсем так. Трое работников предприятия все же получили травмы, а один из них до сих пор находится на больничном. Об этом Первому областному информагентству рассказал юрист Алексей Рузавин.

Перевозкой работников «Коелгамрамор» занималось ООО «Еманжелинское АТП», а водителя ПАЗа после случившегося привлекли к административной ответственности.

«Водитель признан виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ („Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего“), ему назначено наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей», — говорится в постановлении Еткульского районного суда.

Документ есть в распоряжении редакции.

Потерпевший Сергей Дулькин получил компрессионный перелом позвонка и ушиб грудной клетки справа. Мужчина до сих пор находится на больничном.

«Работник предприятия сначала хотел получить компенсацию вреда здоровью по договору ОСАГО, однако я разъяснил ему, что перевозчик должен был работать по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика)», — рассказал Алексей Рузавин.

Однако выяснилось, что на момент ДТП у Еманжелинского АТП договор ОСГОП заключен не был.

«Подтверждаем, что транспортное средство на дату ДТП (10.11.2011) не было застраховано в СПАО „Ингосстрах“, так как начало действия договора ОСГОП — 12.11.2021», — разъяснили потерпевшему в страховой компании.

Согласно ФЗ № 67 от 14 июня 2012 года, все юридические и физические лица, осуществляющие перевозки пассажиров любым видом транспорта в статусе ИП, обязаны страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Директор Еманжелинского АТП на вопрос Первого областного информагентства о том, почему на момент ДТП не было договора ОСГОП, прямо так и не ответил.

«У потерпевшего есть адвокат. Он планирует писать претензию — пусть пишет, мы ответим юридически. Водитель понес административное наказание, и он больше не работает в организации», — сказал Виктор Ермолаев.

Тем временем адвокат потерпевшего Алексей Рузавин полагает, что компенсацию все же придется «выгрызать» в суде.

«Я связывался и с водителем, чтобы он выступил в суде в качестве третьего лица, однако он уволился и четко пояснил, что участвовать в разбирательстве не будет. Заявление исковое готовить будем обязательно. По ОСГОП за вред здоровью можно взыскать 200 тысяч рублей, также будем требовать компенсацию морального ущерба — 500 тысяч рублей», — объяснил юрист.

На производстве за подписью генерального директора АО «Коелгамрамор» Дмитрия Лоситского был составлен акт о несчастном случае. Согласно документу, на предприятии провели внеплановый инструктаж с разбором причин и обстоятельств ДТП.

Мы опубликуем ответ ООО «Еманжелинское АТП» на досудебную претензию и требование выплаты компенсации пострадавшему работнику.