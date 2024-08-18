В Челябинской области рабочий упал в ров с двухметровой высоты

Он получил серьезную травму спины

В Троицке сотрудник одной из организаций во время проведения ремонтных работ получил серьезную травму спины, упав с двухметровой высоты в ров. На помощь мужчине пришли сотрудники скорой помощи и спасатели, которые эвакуировали его из ямы, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел в пятом микрорайоне. Внезапно под ногами рабочего обрушился край траншеи, он вместе с землей полетел вниз. Двухметровой высоты оказалось достаточно, чтобы получить серьезную травму спины.

«Спасатели и бригада скорой помощи со всеми предосторожностями зафиксировали пострадавшего на спинальном щите, с помощью которого без осложнений эвакуировали пострадавшего наверх. Характер полученных травм уточняется, вся необходимая помощь оказывается пострадавшему в больнице»,— сообщили в ведомстве.