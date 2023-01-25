В Челябинской области пьяный водитель пытался скрыться от экипажа ДПС

В салоне авто находились две пассажирки

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Госавтоинспекторы Верхнеуральского района вынуждены были устроить погоню за водителем, который проигнорировал требование об остановке. 23-летнего лихача привлекли к административной ответственности.

ЧП случилось в поселке Межозерном. Водитель «Шкоды» пытался скрыться от экипажа ДПС, увеличивая скорость движения.

На улице Восточной нарушитель все же остановил машину, но для того, чтобы высадить из салона двух девушек.

«В момент остановки к транспортному средству подбежал инспектор ДПС Вадим Корзников. Он открыл дверь со стороны водителя, пресекая тем самым возможность нарушителю закрыться в машине. Но молодой человек за рулем „Шкоды“ начал движение, нажав педаль газа. Полицейский схватился одной рукой за открытую дверь авто, буквально повиснув на ней, а другой держался за руль, пытаясь вывернуть его влево. После непродолжительной езды автомобиль заехал в снег и остановился», — рассказали в региональном полицейском главке.

23-летний мужчина оказался пьян. В отношении него составили несколько административных протоколов.