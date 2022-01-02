В Челябинской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода

После аварии мужчина скрылся с места ДТП

Сегодня, 2 января, рано утром в Саткинском районе Челябинской области нетрезвый водитель наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 05:15 на улице Суворова в поселке Рудничное. По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Волга 3110», наехал на 47-летнюю женщину, которая шла по проезжей части попутно движению автомобилей. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а водитель скрылся с места аварии. Однако вскоре был установлен полицейскими.

«Сотрудники ГИБДД в ходе розыскных действий установили водителя, который управлял автомобилем „КАМАЗ“. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что у предполагаемого виновника ДТП имеются признаки опьянения, в связи с чем он был освидетельствован. В результате прибор показал, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 0,57 мг/л при минимально допустимом 0,16 мг/л. Кроме того, данный гражданин подтвердил причастность к совершению ДТП на улице Суворова в поселке Рудничное и сообщил, что ранее управлял транспортным средством „Волга“ и совершил наезд на пешехода, место происшествия покинул»,— уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения ДТП»). Кроме того, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье («Управление транспортным средством в состояние опьянения»).