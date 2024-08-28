Сегодня, 28 августа, в Красноармейском районе сотрудники полка ДПС остановили автобус Mercedes для проверки документов у 43-летнего водителя. Оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Мужчину отстранили от управления автобусом и отправили на медицинское освидетельствование. Двенадцать пассажиров отправлены домой попутным транспортом.
Также установлено, что транспортное средство не проходило технический осмотр. В отношении водителя возбуждено два административных дела.