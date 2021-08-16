В Челябинской области пьяный водитель маршрутки вышел в рейс с пассажирами

Мужчину отстранили от управления автобусом

В Саткинском районе сотрудники областного полка ДПС обнаружили пьяного водителя пассажирского автобуса. 16 августа около 9 часов утра сотрудники ГИБДД остановили рейсовый автобус «Луидор» во время надзора за дорожным движением на территории Саткинского района. Оказалось, что водитель имел признаки алкогольного опьянения, рассказывает пресс-служба областного управления ГИБДД.

«При проверке документов у водителя были признаки алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — пояснил начальник отдела технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Константин Савостин.

На 42-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении. На момент проверки в салоне было 12 пассажиров, их пересадили в другие проезжающие рейсовые автобусы.

Теперь ГИБДД проверит транспортное предприятие и как водители проходят предрейсовый медицинский и технический осмотр.