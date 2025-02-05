В Челябинской области пьяный водитель-бесправник после погони подрался с полицейскими

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Кыштыме пьяный водитель, лишенный водительских прав, попытался скрыться от инспекторов ГАИ, но попал в ДТП. Убежать на своих двоих он также не смог, а при задержании оказал сопротивление. В отношении мужчины составили три протокола, также ему грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кыштыма.

Инцидент произошел в ночное время. Патрулируя улицы, инспекторы заметили автомобиль «Датсун», водитель которого показался им странным. Они потребовали остановиться, но автомобилист их проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня.

«Уходя от погони, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дорожный знак „Жилая зона“. Выбравшись из машины, мужчина бросился бежать, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС. При задержании он оказал сопротивление полицейским»,— рассказали в ведомстве.

При проверке выяснилось, что 36‑летний местный житель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Ранее он был лишен водительских прав, и срок наказания еще не истек.

Нарушителя привлекли к административной ответственности сразу по трем статьям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление авто в пьяном виде.