В Челябинской области пьяный водитель автобуса перевозил 20 пассажиров

В отношении него составлен протокол

В Саткинском районе на трассе М-5 инспекторы во время надзора за дорожным движением остановили автобус для проверки документов. С ними оказалось все в порядке, а у водителя заметили признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило подозрения инспекторов, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Результаты медосвидетельствования показали содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе в размере 0,467 миллиграмма на литр. В отношении водителя возбуждено дело по статье 12.8 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

Известно, что автобус следовал из Миасса в Пермь. В транспорте находилось 20 пассажиров. Их отправили к месту назначения попутным автобусом.