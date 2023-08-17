В Челябинской области пьяный сторож угнал с фермы комбайн

Подозреваемый признался, что просто хотел покататься

20-летний сторож на ферме в Карталинском районе угнал комбайн. Участковый быстро нашел машину, но она уже оказалась сломанной. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Комбайн пропал со стана возле поселка Снежный. Участковый опросил свидетелей и проверил учетные записи предприятия, которому принадлежала техника. Вскоре удалось найти подозреваемого.

«Им оказался 20-летний ранее судимый сторож крестьянско-фермерского хозяйства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек признался, что в ночь угона был пьян и решил покататься на доверенном ему комбайне. Однако управлять машиной оказалось нелегко и он загнал технику в овраг, из которого выехать не смог. Тогда подозреваемый скрылся с места преступления.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее пьяного угонщика авто задержали полицейские в Златоусте. Мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде.