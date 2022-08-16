В Челябинской области пьяный подросток за рулем ВАЗа устроил ДТП с пострадавшими

Парня ранее привлекали к административной ответственности

На 7-м километре автодороги Аргаяш — Худайбердинский — ТЭЦ в Аргаяшском районе 16-летний бесправник в состоянии опьянения не справился с управлением ВАЗ-21099, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу. После этого автомобиль съехал в кювет, врезался в опору ЛЭП и перевернулся. Пострадали как сам водитель, так и двое его пассажиров. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне поздно вечером.

«Установлено, что виновник аварии живет в Аргаяше, водительское удостоверение он не получал, в автошколе не обучается. В отношении него составлено три административных протокола. В июле его уже привлекали к ответственности за управление авто в состоянии опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции.

ВАЗ принадлежит отцу подростка, его также привлекли к ответственности за передачу машины лицу, не имеющему водительского удостоверения. Водителю и 36-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение, еще одному участнику аварии понадобилась разовая медицинская помощь.

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