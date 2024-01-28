В Челябинской области пьяный мужчина угнал автомобиль такси со спящим водителем

Требования полицейских об остановке он игнорировал

В Челябинской области полицейские задержали пьяного мужчину, который угнал автомобиль такси в тот момент, когда водитель спал на заднем сиденье. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, а также привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инспекторы Златоуста заметили автомобиль «Рено Логан», который передвигался по городу с нарушениями ПДД. Сотрудники ГИБДД подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал его и выехал на трассу М-5. Там его и задержали другие инспекторы, которым передали информацию.

«Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился ранее судимый 34-летний златоустовец. Когда потерпевший для отдыха пересел на заднее сиденье, подозреваемый сел за руль под предлогом того, что замерз. Ключ в это время находился в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, он завел автомобиль и катался до момента, пока его не остановили»,— рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об угоне (часть 1 статьи 166 УК РФ), а также привлекли к административной ответственности по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Златоустовец на 19 суток помещен в спецприемник.