В Челябинской области пьяный мужчина угнал автомобиль, оставленный ему на ремонт

Водительских прав у нарушителя нет

В Златоусте Челябинской области 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, угнал автомобиль, оставленный ему на ремонт. В его отношении возбудили два уголовных дела, а также составили административный протокол, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль «ВАЗ» полицейские остановили вечером на улице Братьев Пудовкиных во время патрулирования. За рулем оказался мужчина с признаками опьянения. Кроме того, он не смог предоставить документы на машину. Правоохранители приняли решение доставить авто на штрафстоянку, а водителя — в отдел для выяснения всех обстоятельств.

Вскоре они установили, что 71-летняя местная жительница оставила мужчине свою машину для ремонта. Однако тот, употребив спиртные напитки, решил прокатиться по городу. Его не остановило отсутствие водительских прав, которых он был лишен за совершение других нарушений.

В отношении златоустовца был составлен протокол за управление автомобилем без прав, а также возбуждены уголовные дела за управление в нетрезвом виде и неправомерное завладение машиной.