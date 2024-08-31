В Челябинской области пьяный мужчина ограбил пенсионерку, ворвавшись в ее дом

Его задержали по горячим следам

В Брединском районе в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что пьяный мужчина проник в ее дом, ударил ее и отобрал сотовый телефон. По приметам, описанным пострадавшей, нападавшего задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым в разбойном нападении оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Освободившись из мест лишения свободы, он вернулся в родные места и употребил спиртное. После, во время прогулки, он увидел открытые ворота частного дома. Мужчина проник в помещение и, увидев там пенсионерку, начал требовать деньги. Получив отказ, подозреваемый ударил ее по лицу, украл сотовый телефон и скрылся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК РФ). Он рискует провести в тюрьме еще 12 лет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.