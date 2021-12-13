В Челябинской области пьяный курьер угнал авто для доставки заказа

Возбуждены два уголовных дела

Карталинская полиция задержала 30-летнего мужчину, который угнал чужой автомобиль, чтобы доставить заказ. Курьер был пьян. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина работает в одном из карталинских кафе. В одну из своих смен курьер напился прямо на работе и решил доставить очередной заказ, воспользовавшись чужим автомобилем. ВАЗ-2104 был припаркован вблизи кафе.

«Документов на транспортное средство у мужчины не оказалось, а сам он был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“) и частью 1 статьи 264.1 („Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.