В Челябинской области пьяный бесправник устроил смертельное ДТП

Мужчина садится за руль в нетрезвом виде уже не в первый раз

Накануне днем, 16 июля, в Челябинской области пьяный бесправник устроил ДТП. В результате погибла пассажир автомобиля, сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Трагедия произошла в 10:20 на 20 километре автодороги Аргаяш — Новогорный — ТЭЦ. По предварительным данным, 29-летний житель поселка Новогорный, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП водитель и пассажир, 1987 года рождения, получили телесные повреждения. Пассажирка, 1964 года рождения, жительница Аргаяшского района, была доставлена в ГКБ № 6 города Челябинска, где впоследствии скончалась»,— уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Полицейские отмечают, что южноуралец садится за руль в нетрезвом виде не в первый раз: ранее он привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения по статье 12.8.3 Кодекса об административных нарушениях РФ.

Проводится необходимая проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.