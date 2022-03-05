В Челябинской области пьяный бесправник на иномарке устроил ДТП

Его пассажирка получила травмы

В Миассе Челябинской области пьяный бесправник на иномарке совершил столкновение с другим автомобилем. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщили 5 марта в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по Миассу.

Авария произошла 4 марта в 18:40 в районе дома № 2/8б по Объездной дороге. 37-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Киа» без прав и в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с движущимся впереди попутно автомобилем «Форд». При этом пьяный миасец двигался на высокой скорости.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Киа“ 35-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.