В Челябинской области пьяный автомобилист врезался в дерево, уходя от погони полицейских

Мужчина задержан

Ночью 24 мая в Кыштыме полицейские задержали нетрезвого 47-летнего местного жителя, который, управляя автомобилем «Шевроле», попытался уйти от погони полицейских, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД России по Кыштыму.

Инспектор ДПС жезлом приказал автомобилисту остановиться, но тот проигнорировал требование и увеличил скорость. Началась погоня. В результате кыштымец не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Но даже после ДТП мужчина выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан.

«Полицейскими установлено, что за рулем автомобиля находился нетрезвый 47-летний житель Кыштыма. Водитель отстранен от управления, транспортное средство помещено на специализированную стоянку»,— уточнили в ведомстве.

В отношении нарушителя составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.