В Челябинской области пьяная ссора супругов закончилась избиением и поножовщиной

В отношении обоих возбуждено уголовное дело

В Еткуле Челябинской области супруги во время распития спиртных напитков поссорились. В результате мужчина избил жену, а она ранила его ножом. В отношении обоих возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что 52-летний мужчина набросился на супругу и нанес ей множество побоев. В результате женщина получила тяжелые травмы. Вскоре еткулец заснул, и супруга, желая отомстить ему, схватила нож и нанесла мужчине ранение. Проснувшись от боли, южноуралец смог выползти на лестничную площадку и позвать на помощь.

Соседка супругов вызвала скорую. Прибывшие медики, в свою очередь, вызвали полицейских. Оба пострадавших находятся в больнице, а после выздоровления им придется отвечать по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ).