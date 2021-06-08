В Челябинской области прошел крупный град

В Катав-Ивановском районе выпали обильные осадки

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Сегодня, 8 июня, в 14:30 на Катав-Ивановский район обрушился крупный град. В районном центре заливает улицы. Дожди надвигаются на Бакал, Трехгорный и Юрюзань.

«В Катав-Ивановске прошел дождь. Сильный ливень заливает улицы. Соседние города, прячьте авто», — появилось сообщение от жителей города в социальных сетях.

Осадки застали врасплох жителей города: автомобили попали «под обстрел» крупного града, у многих садоводов побило урожай.

Напомним, сегодня в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди с грозами.