Сегодня, 8 июня, в 14:30 на Катав-Ивановский район обрушился крупный град. В районном центре заливает улицы. Дожди надвигаются на Бакал, Трехгорный и Юрюзань.
«В Катав-Ивановске прошел дождь. Сильный ливень заливает улицы. Соседние города, прячьте авто», — появилось сообщение от жителей города в социальных сетях.
Осадки застали врасплох жителей города: автомобили попали «под обстрел» крупного града, у многих садоводов побило урожай.
Напомним, сегодня в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди с грозами.