В Челябинской области пропавшего рыбака из Екатеринбурга нашли мертвым

У мужчины был при себе спасжилет, но он им не воспользовался

Кыштымский отряд областной поисково-спасательной службы завершил поиски 64-летнего жителя Екатеринбурга, который пропал во время рыбалки на озере Куяш еще 25 августа. Как сообщили в ПСС Челябинской области, пожилой мужчина погиб, а его тело нашли у берега. Поиски осложнялись большой площадью акватории водоема (20 квадратных километров) и сильным ветром. Свидетелей происшествия тоже не было.

«Шесть дней родственники 64-летнего мужчины и спасатели Кыштымского отряда областной ПСС не останавливали поисковые работы, в результате которых 30 августа тело погибшего было обнаружено на противоположном берегу, у кромки трехметровых зарослей камыша», — сообщили в ведомстве.

Погибшего рыбака передали родственникам, а правоохранителям предстоит установить обстоятельства смерти мужчины. Напомним, что рыбак отправился на лодочную прогулку, но не вернулся. Забившие тревогу родственники увидели с берега, что лодка перевернулась. Примечательно, что екатеринбуржец взял с собой спасательный жилет, но почему-то не воспользовался им.

Кстати, спасатели в Усть-Катаве все еще ведут поиски пропавшего 82-летнего мужчины, который уехал на машине в магазин, но домой так и не вернулся. Полицейские ищут пенсионера в городе, а спасатели ведут поиск в лесах, где дедушка любил собирать грибы.