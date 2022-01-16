В Челябинской области пропали двое детей

Брат и сестра ушли гулять и не вернулись

В Копейске в поселке Северный Рудник двое детей ушли гулять днем 15 января и не вернулись домой. Брата и сестру разыскивают волонтеры и сотрудники полиции. Ориентировку ночью 15 декабря разместил в соцсетях поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы 13-летнего Артура Мухаметшина и его 12-летней сестры Зарины:

Артур: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-карие. Был одет в темно-зеленую куртку, черные джинсы, черные сапоги-дутыши, темно-синюю вязаную шапку.

Зарина: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в бежевую куртку, черные джинсы, оранжевые ботинки, серую вязаную шапку.

«Для розыска несовершеннолетних на адрес их проживания выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции проверяют возможные места нахождения детей. Оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают друзей и знакомых школьников. В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав Отдела МВД России по городу Копейску»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении брата и сестры, просят звонить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или инфоргам поиска Татьяне 8 (952)519-60-10 и Симе 8 (908)043-97-27, а также по номерам 02 или 112.

